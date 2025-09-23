Mette-Marit di Norvegia la malattia peggiora | Ho bisogno di maggiore aiuto

La salute di Mette-Marit di Norvegia è di nuovo sotto i riflettori. Dopo lo scandalo del figlio maggiore Marius Borg Høiby, le sue condizioni polmonari sono peggiorate. La moglie del Principe Haakon ha confermato, attraverso una dichiarazione rilasciata dalla famiglia reale norvegese, che dovrà prendersi un mese di pausa dal suo programma ufficiale per curare i sintomi della fibrosi polmonare cronica, di cui soffre ormai dal 2018. La Principessa Mette-Marit di Norvegia sta ancora male. La futura Regina di Norvegia dovrà sospendere le sue attività ufficiali a ottobre per concentrarsi su questo trattamento, che mira a migliorare la sua qualità di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, la malattia peggiora: “Ho bisogno di maggiore aiuto”

In questa notizia si parla di: mette - marit

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo

Mette-Marit di Norvegia, la Corona toglie al figlio Marius un importante privilegio dopo lo scandalo

Il figlio di Mette-Marit, principessa ereditaria della Norvegia, è stato incriminato per stupro

Si aggravano le condizioni della regina Mette-Marit di Norvegia che quindi rinuncia ad un viaggio di Stato col marito. Il re Haakonen partirà solo . ? - facebook.com Vai su Facebook

Dalla malattia ai problemi giudiziari del figlio: l'annus horribilis della principessa Mette-Marit di Norvegia; Mette Marit di Norvegia, la malattia avanza e lei si ritira: «Ho bisogno di più aiuto nella vita quotidiana»; Mette-Marit di Norvegia, la Casa reale annuncia che la sua salute è peggiorata: «La principessa ha bisogno di più riposo.

Dalla malattia ai problemi giudiziari del figlio: l'annus horribilis della principessa Mette-Marit di Norvegia - Il matrimonio della figlia Martha Louise con lo sciamano americano Durek Verrett (raccontato in un docufilm Netflix uscito nei giorni scorsi), tra debiti ed accuse di stupro, ad oggi è l’ultimo dei pr ... Si legge su elle.com

Mette-Marit di Norvegia, il nuovo allarmante messaggio sulla sua salute: «Ora ho bisogno di più aiuto per affrontare la vita quotidiana» - La moglie del principe ereditario Haakon soffre dal 2018 di fibrosi polmonare, una grave patologia cronica a causa della quale, come appena annunciato dalla Casa reale, sarà costretta ad annullare i s ... vanityfair.it scrive