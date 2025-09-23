Metro Aversa-Piscinola | arrivano i nuovi treni
Nuovi treni per la metropolitana Piscinola-Aversa. Mercoledì, alla stazione di Piscinola-Scampia il taglio del nastro del primo dei 10 convogli Caf destinati alla linea. Alla cerimonia che saluta il primo vettore della linea saranno presenti il presidente di EAV Umberto De Gregorio e il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: metro - aversa
La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto: riaprirà dal 1 settembre
Metro Piscinola - Aversa, arrivano i treni
Avviso EAV Linea Metropolitana Orari in vigore dal 1° settembre 2025 A partire dal 1° settembre 2025 sulla linea Metropolitana Piscinola - Aversa entreranno in vigore i nuovi orari di esercizio ferroviario. - facebook.com Vai su Facebook
Metro Piscinola - Aversa, arrivano i treni; Metro Piscinola - Aversa, arrivano i treni; Metro EAV Piscinola-Aversa, arriva il primo treno: può circolare anche sulla linea 1.
Metro Linea 1 chiusa da Piscinola a Colli Aminei: corsa per riaprire entro il 15 settembre le stazioni - Anm accelera per completare i lavori sui binari della tratta Piscinola- Segnala fanpage.it
Linea Piscinola-Aversa, ecco il treno nuovo: scendono i tempi d'attesa - Entra in circolazione il primo di dieci treni nuovi: servizio ridotto sulla linea metropolitana Piscinola- Da msn.com