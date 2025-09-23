Metro Aversa-Piscinola | arrivano i nuovi treni

Nuovi treni per la metropolitana Piscinola-Aversa. Mercoledì, alla stazione di Piscinola-Scampia il taglio del nastro del primo dei 10 convogli Caf destinati alla linea. Alla cerimonia che saluta il primo vettore della linea saranno presenti il presidente di EAV Umberto De Gregorio e il.

