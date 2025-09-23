Meteo le previsioni in Campania per martedì 23 settembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 23 settembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3882m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
