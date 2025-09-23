Meteo Italia weekend di piogge e calo termico | ecco dove colpirà il maltempo
Roma - Vortice ciclonico in azione con instabilità diffusa tra Nord e Centro, rovesci anche al Sud: domenica temporaneo miglioramento, lunedì nuova ondata di piogge. Il maltempo torna protagonista sull’Italia: una vasta saccatura atlantica e un fronte afro-mediterraneo manterranno condizioni di forte instabilità almeno fino a lunedì 29 settembre. Attesi rovesci, temporali e un marcato calo delle temperature, con valori che in alcune zone scenderanno sotto la media stagionale. Sabato 27 settembre il Nord sarà interessato da piogge diffuse: al Nord-Ovest previste precipitazioni moderate sulla Riviera ligure e sulle Alpi occidentali, più deboli tra Lombardia e Piemonte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
