Meteo Italia svolta ad ottobre | piogge al Centro-Sud e freddo in arrivo

Roma - Instabilità al Nord e versanti tirrenici fino a fine settembre, poi piogge al Centro-Sud: temperature in calo sotto la media fino a metà ottobre. L’autunno entra nel vivo con una fase di instabilità diffusa che accompagnerà l’Italia almeno fino alla prima metà di ottobre. I modelli meteo a lungo termine indicano la presenza di un anticiclone posizionato sulla Scandinavia e una saccatura che si allunga tra Francia, Penisola Iberica e Nord Italia, generando un flusso perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale. Settimana 22-29 settembre – Sarà caratterizzata da frequenti piogge e temporali al Nord e lungo i versanti tirrenici, con fenomeni talvolta intensi soprattutto su Liguria, Toscana e Triveneto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, svolta ad ottobre: piogge al Centro-Sud e freddo in arrivo

In questa notizia si parla di: meteo - italia

