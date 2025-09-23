Meteo Italia in arrivo piogge e temporali | ecco dove colpiranno di più
Roma - Una vasta area di instabilità colpirà il Centro-Nord e parte del Sud con rovesci e calo delle temperature, più marcato tra giovedì e venerdì. Nuovi giorni di maltempo in arrivo sull’Italia, con un quadro caratterizzato da rovesci, temporali e un progressivo calo delle temperature. Il vortice ciclonico, attualmente posizionato sulla Francia, tenderà a spostarsi verso il nostro Paese, interessando dapprima il Centro-Nord a partire da mercoledì. Le prime piogge sono attese sul Triveneto, dove al mattino si verificheranno precipitazioni anche intense, più isolate su alto Piemonte e Lombardia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: meteo - italia
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
Previsioni meteo, Italia nella morsa di Pluto, tra caldo infernale e violenti temporali
Meteo, l'Italia nella morsa del caldo: anticiclone africano e rischio temporali nel weekend
Allerta meteo Italia, settimana di forte maltempo: oltre 100mm di pioggia da nord a sud e prime nevicate sulle Alpi - X Vai su X
Tv2000. . Le previsioni #Meteo di oggi #22settembre #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Prossime ore, ancora Piogge battenti e Temporali, le zone colpite; Meteo Temperature: dopo le piogge arriva il Freddo, atteso crollo termico anche di 10°C; i dettagli; Meteo: nuova Settimana con svolta autunnale; ondata di Piogge battenti e crollo termico.
Meteo, settimana all’insegna delle piogge e criticità in Italia: le previsioni - Un vortice ciclonico è in azione sull'Italia: piogge e temporali intensi in diverse regioni con allerte meteo. Come scrive meteo.it
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend - Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco! Riporta meteo.it