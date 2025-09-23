Roma - Una vasta area di instabilità colpirà il Centro-Nord e parte del Sud con rovesci e calo delle temperature, più marcato tra giovedì e venerdì. Nuovi giorni di maltempo in arrivo sull’Italia, con un quadro caratterizzato da rovesci, temporali e un progressivo calo delle temperature. Il vortice ciclonico, attualmente posizionato sulla Francia, tenderà a spostarsi verso il nostro Paese, interessando dapprima il Centro-Nord a partire da mercoledì. Le prime piogge sono attese sul Triveneto, dove al mattino si verificheranno precipitazioni anche intense, più isolate su alto Piemonte e Lombardia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, in arrivo piogge e temporali: ecco dove colpiranno di più