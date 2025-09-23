Meteo in Umbria previste piogge irregolari e brusco abbassamento delle temperature

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni continuano a proporre piogge irregolari e abbassamento delle temperature.Secondo il bollettino del Centro funzionale delle Protezione civile umbra, per la giornata di oggi si prevede cielo parzialmente nuvoloso con residue piogge e rovesci nella notte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

