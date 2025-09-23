Meteo in Umbria previste piogge irregolari e brusco abbassamento delle temperature
Le previsioni del tempo per i prossimi giorni continuano a proporre piogge irregolari e abbassamento delle temperature.Secondo il bollettino del Centro funzionale delle Protezione civile umbra, per la giornata di oggi si prevede cielo parzialmente nuvoloso con residue piogge e rovesci nella notte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Meteo, allerta gialla per temporali in Umbria - Allerta gialla per temporali sia per ciò che resta della giornata di oggi 22 settembre che per il 23. Si legge su umbria24.it
Meteo Roma, pioggia senza tregua oggi sulla Capitale: ecco quando smetterà. Allerta arancione nel Lazio - Giornata piovosa quella di oggi, 23 settembre 2025, su Roma. Lo riporta msn.com