Meteo | il maltempo investe l’Italia con piogge torrenziali e rischio nubifragi

L’Italia è nuovamente alle prese con una fase di maltempo diffuso che, dal Nord al Sud, sta portando piogge torrenziali e rischio nubifragi. Dopo i danni e le alluvioni registrati nei giorni scorsi al Settentrione, il ciclone di inizio autunno si sta spostando verso il Centro e parte del Meridione, con precipitazioni particolarmente intense lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia. “Il peggioramento si estenderà verso il Centro, specie sul lato tirrenico, e parte del Sud”, conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenziando che “le piogge più abbondanti sono attese proprio sulla fascia occidentale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

