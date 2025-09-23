Meteo a Roma | allerta codice giallo per le prossime 24 ore

Ancora pioggia a Roma e nel Lazio. A seguito dell'allertamento del sistema di Protezione Civile regionale ha diramato una allerta pioggia codice giallo dal pomeriggio di martedì 23 settembre 2025 e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - roma

Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù

Meteo Roma del 22-07-2025 ore 19:15

Meteo Roma del 23-07-2025 ore 19:15

“La neve, con il suo silenzio candido, trasforma il mondo in un sogno di pace e purezza!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com Vai su Facebook

Matilde Gioli, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni uniti per Gaza: gli attori al corteo di Roma https://tg.la7.it/cronaca/attori-corteo-gaza-roma-22-09-2025-244622… - X Vai su X

Meteo a Roma: allerta codice giallo per le prossime 24 ore; Meteo a Roma: allerta arancione per maltempo. Possibili grandinate e forti raffiche di vento; Allerta meteo, il vento sferza l'Italia: codice arancione in Lombardia e Lazio, maltempo a Natale.

Meteo a Roma: allerta codice giallo per le prossime 24 ore - Come si legge su 3Bmeteo, a Roma domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge ... Scrive romatoday.it

Meteo a Roma: allerta arancione per maltempo. Possibili grandinate e forti raffiche di vento - I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica ... Riporta romatoday.it