Meteo a Capri temporale causa allagamenti e blackout

A Capri un violento temporale ha investito l'isola provocando circa un'ora di forte pioggia, caratterizzata anche da scariche elettriche che hanno mandato in tilt le linee telefoniche e vari sistemi tecnologici. La tempesta ha causato anche piccoli allagamenti nelle stradine del centro storico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout

In questa notizia si parla di: meteo - capri

Meteo a Capri, Previsioni del tempo e del Mare, Venti e Temperaure per oggi e per i prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout; Il maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - A Firenze confermato codice giallo fino alle 17; Maltempo a Ischia, Procida e Capri, bomba d'acqua: scuole chiuse, auto sommerse, negozi allagati.

Meteo: Prossime Ore, piogge incessanti e temporali, le regioni a rischio criticità - Situazione Già in queste prime ore del mattino, l'Italia settentrionale sta affrontando un marcato peggioramento del tempo, innescato da una perturbazione particolarmente intensa che ha raggiunto le r ... Secondo ilmeteo.it

Meteo: Prossime ore, nuova ondata di Piogge battenti, rischio Temporali autorigeneranti, ecco dove - L’Italia si prepara a vivere ore di spiccata instabilità atmosferica a causa del transito di una perturbazione collegata da un vortice ciclonico attualmente sulla Francia. Si legge su ilmeteo.it