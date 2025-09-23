Metamorfosi | il Festival dell' Autobiografia ad Anghiari

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' vicino l'appuntamento con il Festival dell'Autobiografia 2025, in programma ad Anghiari dal 26 al 28 settembre, grazie come sempre all'organizzazione della Libera Università dell'Autobiografia. «Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita» è il titolo e filo conduttore di questa edizione, così come indicato da Duccio Demetrio. «Le metamorfosi che cambiano la vita – che lo scrivere di sé induce, promuove e racconta – costituiranno nelle giornate del Festival un'occasione culturale preziosa. Per ascoltare, scrivere, leggere e condividere insieme teorie, vicende, momenti, testi dovuti alla riscoperta del piacere e della libertà civile di scrivere la propria storia». 🔗 Leggi su Lanazione.it

