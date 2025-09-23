Meta ha usato migliaia di nostri video porno per allenare l’AI | nuovi guai per Mark Zuckerberg
Meta è al centro di tre contenziosi legali significativi che coinvolgono la protezione dei minori, la gestione delle molestie e l’uso di contenuti protetti da copyright. Strike 3 Holdings, una casa di produzione di film per adulti, ha intentato causa contro Meta accusandola di aver scaricato illegalmente 2.396 video protetti da copyright tramite la rete BitTorrent per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. La denuncia sostiene che Meta abbia utilizzato questi contenuti per ottenere vantaggi competitivi nello sviluppo dell’IA. Christian Waugh, avvocato di Strike 3, ha dichiarato a Wired: “ Hanno interesse ad ottenere i nostri contenuti perché possono dare loro un vantaggio competitivo in termini di qualità, fluidità e umanità dell’AI”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meta - usato
? ROYAL ENFIELD BARI ? USATO GARANTITO IL NOSTRO REPARTO USATO GARANTITO PROPONE QUESTA BELLISSIMA CLASSIC 350 NELLA COLORAZIONE DARK GUN METAL GREY ANNO 2022 CON SOLI 18.400KM. UNICO P - facebook.com Vai su Facebook
Migliaia protestano in Brasile contro l'amnistia a Bolsonaro; Libri scolastici: una famiglia su tre li sceglie usati per risparmiare; Dal 2005 esiste un forum uguale al gruppo Mia moglie, ma molto peggio e con oltre 700 mila iscritti.
Meta sotto accusa: ha usato film per adulti piratati per l'AI? - Una nuova causa legale accusa Meta di aver utilizzato film per adulti piratati per addestrare i suoi modelli AI Meta Movie Gen e LLaMA. Scrive punto-informatico.it