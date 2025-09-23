Meta è al centro di tre contenziosi legali significativi che coinvolgono la protezione dei minori, la gestione delle molestie e l’uso di contenuti protetti da copyright. Strike 3 Holdings, una casa di produzione di film per adulti, ha intentato causa contro Meta accusandola di aver scaricato illegalmente 2.396 video protetti da copyright tramite la rete BitTorrent per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. La denuncia sostiene che Meta abbia utilizzato questi contenuti per ottenere vantaggi competitivi nello sviluppo dell’IA. Christian Waugh, avvocato di Strike 3, ha dichiarato a Wired: “ Hanno interesse ad ottenere i nostri contenuti perché possono dare loro un vantaggio competitivo in termini di qualità, fluidità e umanità dell’AI”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meta ha usato migliaia di nostri video porno per allenare l’AI”: nuovi guai per Mark Zuckerberg