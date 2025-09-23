Messaggio di pace per Gaza scritta di donne e uomini sul palcoscenico della Pergola

. Il Teatro della Toscana, il direttore artistico Stefano Massini, il direttore generale Carlo Calabretta, le lavoratrici e i lavoratori, hanno scelto queste assi come ponte per raggiungere simbolicamente Gaza ed. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Messaggio di pace per Gaza, scritta di donne e uomini sul palcoscenico della Pergola

Una scritta fatta di donne e uomini sul palcoscenico del Teatro della Pergola di Firenze.

