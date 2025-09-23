Merida incontra Parma al Parco Ducale

La città Creativa della Gastronomia, Mèrida, incontra Parma per una serata a quattro mani, dove estro culinario e prodotti tipici sono protagonisti, in un viaggio culinario dall'Emilia Romagna al Messico.Il menù è firmato da Silvia Campos, chef messicana ospite della serata, e Assunta De Simone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Merida incontra Parma al Parco Ducale.

I resti trovati a Parma non sarebbero umani ma di animali. Le indagini sono in corso - Secondo quanto si è appreso nel pomeriggio da fonti investigative, in relazione alla natura di quanto trovato in un parco a Parma, quasi sicuramente si tratta di resti animali e non umani. Riporta notizie.tiscali.it

