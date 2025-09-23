Meret | Peccato per le disattenzioni dobbiamo evitarle

"Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine che ha riaperto un po' giochi negli ultimi minuti. Dobbiamo evitare queste disattenzioni. Sapevamo che non era una partita semplice, loro sono una squadra molto fisica, ma abbiamo approcciato nel modo giusto e ci portiamo a casa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it