Meret | Dobbiamo continuare così ma evitando disattenzioni
Le parole del portiere dopo la vittoria contro il Pisa. Alex Meret, portiere azzurro, è intervenuto a Radio CRC per commentare la vittoria per3a2 sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: meret - dobbiamo
RADIO CRC - Napoli, Meret: "Buona partita, ma dobbiamo evitare certe disattenzioni" https://ift.tt/yVvzYu3 - X Vai su X
Meret chiude il carosello di dichiarazioni azzurre post Napoli-Pisa ? Autore di un'ottima partita, il numero uno dei partenopei è stato ascoltato sul 'dualismo' con Milinkovic-Savic Zero dissapori, molto rispetto e tanta consapevolezza: il Napoli è in ottime ma - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Meret: "Dobbiamo seguire Conte ed evitare disattenzioni" - "Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine che ha riaperto un po' giochi negli ultimi minuti. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Meret: "Secondo calo di concentrazione di fila, vanno evitati questi errori" - Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, al termine di Napoli- Si legge su tuttonapoli.net