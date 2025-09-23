Meret | Con il Milan sarà durissima andremo a San Siro per provare a vincere

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a 'DAZN' della sfida contro il Milan di domenica prossima a San Siro. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

meret con il milan sar224 durissima andremo a san siro per provare a vincere

© Pianetamilan.it - Meret: “Con il Milan sarà durissima, andremo a San Siro per provare a vincere”

In questa notizia si parla di: meret - milan

Milan-Napoli, è già sfida: Meret sicuro “Domenica sarà durissima” - Le dichiarazioni di Alex Meret hanno già infiammato l’ambiente azzurro: è iniziata la settimana di Milan- Come scrive spaziomilan.it

meret milan sar224 durissimaNapoli, Meret: "Con il Milan sarà durissima, ma andremo a San Siro per vincere" - Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa al Maradona: “Sui palloni col piede ci alleniamo tanto. Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Meret Milan Sar224 Durissima