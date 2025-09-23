Mercogliano depositata una corona ai piedi del monumento dedicato a Salvo D' Acquisto

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alle 11:00, all'interno della villa comunale di Mercogliano è stata deposta una corona al ceppo di Salvo D’Acquisto. Erano presenti autorità civili, militari e religiose. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

