Mercogliano depositata una corona ai piedi del monumento dedicato a Salvo D' Acquisto
Questa mattina, alle 11:00, all'interno della villa comunale di Mercogliano è stata deposta una corona al ceppo di Salvo D’Acquisto. Erano presenti autorità civili, militari e religiose. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: mercogliano - depositata
Mercogliano, via Ramiro Marcone, 19 VENDITA Locale - Officina - Deposito € 160.000 Vuoi trasformare un semplice deposito in uno spazio di lavoro su misura? Questa è l'occasione che fa per te! Proponiamo in vendita un locale di 280 mq a Mercogliano - facebook.com Vai su Facebook
Mercogliano, depositata una corona ai piedi del monumento dedicato a Salvo D'Acquisto.
Mercogliano, stasera si incorona Miss Irpinia - Mercogliano stasera indossa l'abito della grande bellezza ospitando la XXXIV edizione di Miss Irpinia 2025. Si legge su ilmattino.it