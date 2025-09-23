Mercato Juventus niente da fare per quel colpo in difesa | continuerà la sua carriera in Premier League La rivelazione sull’obiettivo

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, sta sfumando un possibile colpo per la difesa: il centrale avrebbe deciso di trasferirsi al Liverpool a fine stagione. La strategia è chiara, rodata e da sempre uno dei punti di forza del  mercato Juventus: monitorare i migliori giocatori in scadenza di contratto per provare ad assicurarseli a parametro zero. L’attenzione della dirigenza bianconera è da tempo rivolta alla  Premier League, un campionato ricco di talenti e di occasioni. Purtroppo, però, le ultime notizie che arrivano dall’ Inghilterra, riportate dal portale  GiveMeSport, sembrano chiudere la porta a uno degli obiettivi più concreti per la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus niente da fare per quel colpo in difesa continuer224 la sua carriera in premier league la rivelazione sull8217obiettivo

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, niente da fare per quel colpo in difesa: continuerà la sua carriera in Premier League. La rivelazione sull’obiettivo

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato

Mercato Juventus, scatto del Napoli: si muove De Laurentiis per chiudere il colpo in Serie A! Tutte le cifre e i dettagli

Juventus, Kolo Muani è sempre piú vicino: trattativa, prezzo, scheda Fantacalcio, ma rimane legato al destino di Vlahovic; Calciomercato Juve: assist Sancho, accordo a un passo! E Nico può fare spazio; Juve: non solo O’Riley, altri due nomi per il centrocampo.

mercato juventus fare quelLa Juve e i 'casi' del mercato: chi sono i giocatori difficili da piazzare - La priorità della Juventus è quella di sistemare il bilancio. Da calciomercato.com

mercato juventus fare quelMercato Juventus, occhi puntati in Premier League: nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato - Mercato Juventus, si cerca il colpo a parametro zero: la dirigenza segue con attenzione un top player il cui contratto scade a giugno Il mercato Juventus guarda già al futuro, a caccia di quelle occas ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Fare Quel