Mercato Juventus | è in rotta col suo club dopo l’ultimo episodio partirà già a gennaio? Il futuro di questo ex obiettivo appare segnato tutte le novità
Mercato Juventus: il futuro dell’ex obiettivo bianconero è segnato, dovrebbe lasciare il suo club di appartenenza dopo l’ultimo episodio. Un errore decisivo in campo, una lite con il capitano e un addio anticipato dallo stadio. Il derby perso contro la Roma ha lasciato scorie pesantissime in casa Lazio, e al centro della bufera è finito Nuno Tavares. Il terzino portoghese, in bilico da mesi, si è reso protagonista di una giornata horror, che rischia di segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. Lo riferisce Tuttosport. Errore, sostituzione e lite: il crollo nel derby. La sua partita è stata diastrosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juventus
Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri
Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato
Mercato Juventus, scatto del Napoli: si muove De Laurentiis per chiudere il colpo in Serie A! Tutte le cifre e i dettagli
Juventus, Bremer uomo mercato? Cosa filtra dall'Inghilterra - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena sul mercato #Juventus Ha rifiutato le offerte ed è rimasto - X Vai su X
I giocatori passati dalla Juventus all'Inter (e viceversa). Dybala il prossimo?; Mercato Juve Tudor avverte | Quest’anno è complicato Comolli prova a fare il meglio che si può Ma non chiude le porte a nuovi arrivi.
Mercato Juve, Balzarini: 'Nkunku proposto, ma Openda sarebbe il nome più interessante' - Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, la Juventus starebbe valutando alternative in attacco qualora Kolo Muani non dovesse rientrare. Si legge su it.blastingnews.com
Mercato Juventus, Fabio Bergomi: 'Zhegrova sta per arrivare in Serie A, ha accordo con la Juve' - Secondo quanto riferito su X dall'opinionista Fabio Bergomi, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo economico per un contratto quadriennale con Edon Zhegrova, esterno sinistro kosovaro, con ... Lo riporta it.blastingnews.com