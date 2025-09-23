Mercato Juventus | è in rotta col suo club dopo l’ultimo episodio partirà già a gennaio? Il futuro di questo ex obiettivo appare segnato tutte le novità

Mercato Juventus: il futuro dell’ex obiettivo bianconero è segnato, dovrebbe lasciare il suo club di appartenenza dopo l’ultimo episodio. Un errore decisivo in campo, una lite con il capitano e un addio anticipato dallo stadio. Il derby perso contro la Roma ha lasciato scorie pesantissime in casa Lazio, e al centro della bufera è finito Nuno Tavares. Il terzino portoghese, in bilico da mesi, si è reso protagonista di una giornata horror, che rischia di segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. Lo riferisce Tuttosport. Errore, sostituzione e lite: il crollo nel derby. La sua partita è stata diastrosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

