Mercato Juve Paganini scettico | I 40 milioni su Openda dovevano essere dirottati su questi due giocatori Ha detto questo sulle mosse dei bianconeri!

Mercato Juve, Paganini scettico sulle mosse dei bianconeri: le dichiarazioni del giornalista su Openda ma non solo. Il mercato Juve estivo continua a far discutere. A esprimere un punto di vista critico sulle strategie della dirigenza bianconera è il giornalista di Raisport, Paolo Paganini, che attraverso il suo profilo X ha messo in dubbio la priorità data all’acquisto di un nuovo attaccante a discapito di altri reparti. Nel mirino del noto esperto di mercato è finito, in particolare, l’investimento da 40 milioni di euro per l’attaccante belga Lois Openda dal Lipsia. Pur senza bocciare il valore del giocatore, Paganini ha sollevato una questione puramente strategica, suggerendo che quel budget avrebbe potuto essere utilizzato in modo più efficace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Paganini scettico: «I 40 milioni su Openda dovevano essere dirottati su questi due giocatori». Ha detto questo sulle mosse dei bianconeri!

Paganini: Juve-Vlahovic, situazione complicata. A Tudor piace Ndoye.

