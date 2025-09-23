Mercato Juve Comolli guarda ancora in casa Atalanta | nel mirino per la prossima estate c’è quel giovane! L’obiettivo dei bianconeri
Mercato Juve, si accende la corsa al giovane esterno: i bianconeri monitorano quel talento che ha letteralmente rubato l’occhio in Serie A. Il mercato Juve non si concentra solo sull’immediato, ma lavora costantemente per assicurarsi i migliori talenti per il futuro. L’ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è un giovanissimo esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta che sta letteralmente bruciando le tappe, imponendosi come una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato. Le sue prestazioni hanno convinto tutti, tanto da scatenare una vera e propria sfida di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
MEZZOGIORNO #MERCATO & #CAMPIONATO AMARCORD #JUVE #MILINKOVIC #KESSIE OCCHI IN #ARABIA, ULTIME SU #BREMER, #SCOUTING #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/I9Nd - X Vai su X
?Centrocampo Juve in fermento, Milinkovic idea mercato. Locatelli nel mirino: la moglie sbotta - facebook.com Vai su Facebook
Comolli: Dopo il mercato, Juve più forte di prima. Discussioni col Psg per Kolo? Bugie; Comolli: Juve più forte dopo il mercato. Poi parla del caso Kolo Muani con il Psg; Comolli spiega il mercato Juve: Mi hanno spronato a spingermi oltre. Ci sentiamo più forti.
Calciomercato Juve, si pensa già al futuro: tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri - Calciomercato Juve, si pensa già al futuro: tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri La stagione è appena iniziata, ma la dirigenza della Juventus è già proiettata al futuro, con u ... Secondo juventusnews24.com
Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” - Critiche sui bianconeri dopo il pareggio di Verona, nel mirino le scelte dirigenziali in estate: scatta l'allarme ... Da calciomercato.it