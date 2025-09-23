Mercato Juve Comolli guarda ancora in casa Atalanta | nel mirino per la prossima estate c’è quel giovane! L’obiettivo dei bianconeri

Mercato Juve, si accende la corsa al giovane esterno: i bianconeri monitorano quel talento che ha letteralmente rubato l’occhio in Serie A. Il mercato Juve non si concentra solo sull’immediato, ma lavora costantemente per assicurarsi i migliori talenti per il futuro. L’ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è un giovanissimo esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta che sta letteralmente bruciando le tappe, imponendosi come una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato. Le sue prestazioni hanno convinto tutti, tanto da scatenare una vera e propria sfida di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

