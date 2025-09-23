Mercato Inter | Sucic Luis Henrique e non solo… Adesso Chivu raccoglie i frutti della campagna estiva | il tecnico manda un segnale

Mercato Inter: Sucic, Luis Henrique e non solo. Adesso Chivu raccoglie i frutti della campagna estiva: il tecnico manda un segnale col Sassuolo. Nella vittoria contro il Sassuolo, l’ Inter ha mostrato segnali concreti di evoluzione, con Cristian Chivu che ha schierato tre volti nuovi dal primo minuto: Petar Sucic, Pio Esposito, e Manuel Akanji, senza dimenticare l’inclusione di Josep Martinez tra i pali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo rappresenta il primo passo importante verso l’integrazione dei nuovi arrivati dal mercato Inter, alcuni dei quali hanno già avuto un impatto positivo sulla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter: Sucic, Luis Henrique e non solo… Adesso Chivu raccoglie i frutti della campagna estiva: il tecnico manda un segnale

