Mercato Inter, Moretto svela: «Sondaggio dell’Atletico Madrid in estate per Carlos Augusto! E c’è un tema da affrontare». L’annuncio del giornalista. Carlos Augusto, terzino sinistro dell’ Inter, sta vivendo un inizio di stagione molto positivo. Il giocatore brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2028, è stato uno dei punti di forza della squadra nerazzurra, e la sua crescita non è passata inosservata. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto con un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato delle prospettive per il futuro dell’ex Monza, svelando un retroscena sul mercato Inter in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Moretto svela: «Sondaggio dell’Atletico Madrid in estate per Carlos Augusto! E c’è un tema da affrontare nei prossimi mesi»