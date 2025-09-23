Mercato dell’usato | tra innovazione digitale e fiducia le nuove direttrici della crescita
Con margini sempre più compressi, clienti esigenti e un ecosistema di attori in rapida evoluzione, l’usato diventa terreno fertile per modelli innovativi capaci di integrare digitale e fisico, efficienza e customer experience. Automotive Forum LIVE ha dedicato una puntata intera a questo tema. 🔗 Leggi su Today.it
1 luglio 1967, nasce il Cap e rivoluziona la posta in Italia. Oggi è usato anche per analisi di mercato e mappe di consumo
Notte fonda per il mercato auto, stop ai capri espiatori elettrico e Cina: “Italia indietro e incentivi schizofrenici. L’usato? È usatissimo”
La Toscana sceglie l'usato (+0,6%): mercato in crescita, Volkswagen Golf sempre prima e l'elettrico resta indietro (1,2% sul totale delle richieste)
