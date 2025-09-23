Mercato Altri due rinforzi | Madonna e il brasiliano Lopes
Il Rimini aggiunge petali alla propria rosa. Molti dei quali giovanissimi e con un costo pari a zero per il club di Piazzale del Popolo. Perché c’è sempre il budget di un milione di euro, o giù di lì, da non superare. È il caso degli ultimi due arrivati alla corte di mister D’Alesio, Pedro Henrique de Campos Lopes e Michele Madonna (da sinistra nella foto). Attaccante il primo, centrocampista il secondo. Entrambi classe 2006. Madonna, cresciuto nella società campana Real Casarea, ha proseguito il suo percorso con la Turris e con la Salernitana, dove ha disputato il campionato Under 17. Poi ha vestito la maglia del Gladiator 1924 e, nell’ultima stagione quella dell’Ascoli, trovando spazio nella formazione Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
