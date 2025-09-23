Mercatino e Calcit in scena da record Palaffari raccolti quasi 20mila euro
Si è conclusa domenica con il Mercatino dei Ragazzi nel piazzale del palaffari e 19.310 euro totali raccolti, la cinque giorni di Calcit in Scena ad Arezzo Fiere. Una settimana ricca di appuntamenti per parlare di salute, Giostra del Saracino, teatro e danza, terminata con la grande vendita benefica del Mercatino. Giancarlo Sassoli Presidente del Calcit, è stata una settimana molto partecipata quella di Calcit In Scena? "Sì, nel corso delle cinque serate abbiamo avuto una serie di iniziative con spazi dedicati alla sanità, ai quartieri della Giostra del Saracino, alle scuole di ballo, alle band degli anni 7080, al teatro amatoriale, alle scuole di canto giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
