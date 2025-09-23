Proprio nella serata in cui Gigio Donnarumma veniva incoronato come miglior portiere dell’anno alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, il suo erede al Psg Chevalier ha commesso un errore macroscopico, regalando la vittoria al Marsiglia. Il risultato finale di 1-0 inchioda l’estremo difensore alle sue responsabilità, risultando decisivo nella prima sconfitta stagionale in Ligue 1 degli uomini di Luis Enrique. Chevalier errore grave: costa la prima sconfitta al Psg. Il giorno dopo in Francia e a Parigi c’è un misto di sensazioni tra la sconfitta di ieri e la vittoria del Pallone d’Oro per Dembélé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mentre Chevalier fa naufragare il Psg, Donnarumma torna a Parigi per il premio di miglior portiere (L'Equipe)