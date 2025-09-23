Mense scolastiche partito il nuovo servizio | tutte le novità
Tre tipologie di menù, estivo, autunnale, invernale, declinati in nove diversi che si alternano a rotazione per servire ogni giorno, a regime, 3.800 alunni delle scuole dell’infanzia o primarie del Comune di Latina che hanno la mensa. È il servizio di mensa scolastica del Comune di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
