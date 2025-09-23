L a menopausa non è la fine, ma l’inizio di una nuova stagione della vita. A ricordarlo è la dottoressa Raffaela Di Pace, ginecologa e pioniera della divulgazione scientifica, che il 27 settembre porta a Milano l’evento “ Rinascere in Menopausa: un Nuovo Inizio ”. Una giornata speciale, gratuita e aperta a tutte, per trasformare il più grande tabù femminile in un’occasione di rinascita, conoscenza e orgoglio collettivo. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Una rivoluzione gentile al femminile. In Italia oltre 10 milioni di donne stanno vivendo o vivranno a breve la menopausa, una popolazione pari a quella del Belgio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Menopausa: l’evento a Milano che trasforma il tabù in rinascita femminile