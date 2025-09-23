Menarini di Flumeri avviato il confronto sul premio di risultato
Questa mattina si è tenuto da remoto l'incontro tra OO SS e direzione aziendale per discutere dell'andamento produttivo e delle prospettive della ex IIA di Flumeri. L'azienda ci ha presentato un quadro ottimistico della situazione produttiva. In particolare alla data odierna si registrano 253. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
menarini - flumeri
