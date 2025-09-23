memorie di carta tante emozioni

Ha registrato il tutto esaurito l’anteprima del docufilm "Memorie di Carta" proiettato domenica nella suggestiva cornice della Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto immergersi in un racconto intenso ed emozionante che ha reso omaggio alla tradizione cartaria fabrianese, simbolo di eccellenza e di identità non solo per la città ma per l’intero territorio marchigiano. Le due proiezioni in programma – entrambe sold out – hanno confermato l’interesse e l’affetto verso una storia che da secoli unisce arte, industria, lavoro e creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

