Memoria e storia di Palazzo Parma Manrico Bissi presenta il suo nuovo libro

Si terrà domenica 5 ottobre 2025, alla villa padronale di Palazzo Parma (Gariga di Podenzano), la presentazione del libro Palazzo Parma - Memorie storiche di una villa nobiliare piacentina dal Seicento ai giorni nostri, scritto e curato dall’architetto Manrico Bissi.La presentazione del volume. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

