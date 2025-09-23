Meloni | Sì allo Stato di Palestina ma a due condizioni | ostaggi liberi e nessun ruolo per Hamas L’opposizione ci sta? Video

«La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina». Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, dove si trova per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il punto, ha spiegato la premier, è «capire quali sono le priorità». «Io – ha ricordato Meloni – non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

