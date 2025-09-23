Meloni | Sì allo Stato di Palestina ma a due condizioni | ostaggi liberi e nessun ruolo per Hamas L’opposizione ci sta? Video
«La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina». Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, dove si trova per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il punto, ha spiegato la premier, è «capire quali sono le priorità». «Io – ha ricordato Meloni – non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - stato
L?agenda rovente delle Marche: con Mattarella c?è pure Meloni. Capo dello Stato e premier mercoledì ad Albacina per il centenario di Merloni
Meloni: avanti su centri Albania, riflettere su poteri Stato
Sabrina Salerno: “Mio marito ha sempre ammirato Giorgia Meloni. Ho venduto la mia fisicità, è stato marketing”
Stato di Palestina, Giorgia Meloni all'Onu: "Sì al riconoscimento ma a due condizioni". Ecco quali https://tg.la7.it/politica/meloni-palestina-ostaggi-hamas-stato-condizioni-23-09-2025-244730… - X Vai su X
Presente a New York anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il segretario generale: «I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace» - facebook.com Vai su Facebook
Meloni all’Onu | Sì al riconoscimento della Palestina ma liberazione degli ostaggi ed esclusione di Hamas da Gaza; Onu Meloni attesa a New York Palazzo Chigi conferma | sì alla Palestina ma quando sarà libera da Hamas.
Conte, sulla Palestina un misero espediente di Meloni - "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima 'trovata' di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo. Lo riporta ansa.it
Palestina, Meloni: anche l’Italia verso il riconoscimento dello Stato ma ci saranno due condizioni - L’annuncio della premier a margine dell’assemblea generale dell’Onu: «Auspico che arrivi anche il sostegno dell’opposizione» ... Riporta milanofinanza.it