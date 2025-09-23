Meloni | Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi
AGI - "Annuncio che la maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'apertura dell'80esima Unga, a New York. Avvicinata dai cronisti, la premier ha aggiunto: "Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina e penso che un'iniziativa del genere possa trovare anche, e lo spero, il consenso dell'opposizione. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - riconoscimento
Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi
Riconoscimento della Palestina, la linea di Meloni: «I tempi non sono ancora maturi» | Trump gela Macron: quel che dice non conta
Gaza, Meloni: “Ora controproducente il riconoscimento dello Stato di Palestina”
Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" - X Vai su X
Meloni vola all’Onu: l’Italia dirà no al riconoscimento della Palestina - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" - Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione ... Scrive msn.com
M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas - "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da qualsiasi ... Come scrive libero.it