Meloni | Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi

AGI - "Annuncio che la maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'apertura dell'80esima Unga, a New York. Avvicinata dai cronisti, la premier ha aggiunto: "Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina e penso che un'iniziativa del genere possa trovare anche, e lo spero, il consenso dell'opposizione. 🔗 Leggi su Agi.it

