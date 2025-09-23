Meloni | Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi
AGI - "Condivido molti passaggi del suo discorso". L'attesa 'prima' di Donald Trump alle Nazioni Unite, seguita dai leader di oltre 150 nazioni al Palazzo di Vetro, ha confermato la sintonia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Casa Bianca, "su molti punti", dice Meloni poco prima di dare il via agli incontri bilaterali in agenda. Meloni è giunta al quartier generale dell'Onu di prima mattina, per presenziare all'apertura dell'80esima Assemblea Generale. Una sessione che - al di là delle celebrazioni di rito - è stata annunciata come una delle più delicate e cruciale degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - riconoscimento
Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi
Riconoscimento della Palestina, la linea di Meloni: «I tempi non sono ancora maturi» | Trump gela Macron: quel che dice non conta
Gaza, Meloni: “Ora controproducente il riconoscimento dello Stato di Palestina”
I partiti italiani dell’opposizione, in particolare Pd, Avs e Movimento 5 stelle hanno detto che non voteranno la proposta di Meloni di un riconoscimento "condizionato" dello Stato di Palestina, considerandola un espediente tardivo https://lespresso.it/c/politica/20 - X Vai su X
Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina, con due condizioni. L'annuncio ha sorpreso opposizione e alleati, ma è anche un modo per non isolarsi - facebook.com Vai su Facebook
Per Meloni il riconoscimento della Palestina è soprattutto una questione tattica - Martedì Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina. Secondo ilpost.it
Meloni: "Sì al riconoscimento della Palestina, ma solo con il rilascio degli ostaggi e senza Hamas" - Interpellata sul controverso discorso del presidente Usa Donald Trump al Palazzo di Vetro, Meloni ha dichiarato di condividerne "molti contenuti" ... Segnala today.it