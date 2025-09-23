AGI - "Condivido molti passaggi del suo discorso". L'attesa 'prima' di Donald Trump alle Nazioni Unite, seguita dai leader di oltre 150 nazioni al Palazzo di Vetro, ha confermato la sintonia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Casa Bianca, "su molti punti", dice Meloni poco prima di dare il via agli incontri bilaterali in agenda. Meloni è giunta al quartier generale dell'Onu di prima mattina, per presenziare all'apertura dell'80esima Assemblea Generale. Una sessione che - al di là delle celebrazioni di rito - è stata annunciata come una delle più delicate e cruciale degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi"