Meloni | Riconosceremo lo stato di Palestina solo con ostaggi liberi e senza Hamas nella Striscia
La premier ha tenuto un punto stampa a New York, dopo il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. "Il riconoscimento della Palestina", ha detto il capo della Casa Bianca, "sarebbe una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi". Meloni ai giornalisti ha detto: "Dicono che può essere uno strumento di pressione, e lo capisco, ma bisogna capire pressione su chi. Io continuo a pensare che la pressione vada fatta su Hamas". Meloni ha detto ai giornalisti: "Dobbiamo darci le priorità giuste. Fratelli d'Italia presenterà una mozione in cui si dice: riconoscimento della Palestina a due condizioni: che vengano rilasciati gli ostaggi e che Hamas non governi la Striscia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni: riconosceremo la Palestina ma a due condizioni - “Il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo”. Lo riporta askanews.it
Palestina, Meloni: anche l’Italia verso il riconoscimento dello Stato ma ci saranno due condizioni - L’annuncio della premier a margine dell’assemblea generale dell’Onu: «Auspico che arrivi anche il sostegno dell’opposizione» ... Riporta milanofinanza.it