Meloni riconosca genocidio a Gaza quarto giorno di sciopero della fame delle attiviste di Ultima Generazione video
Quarto giorno di sciopero della fame affinché il "governo Meloni riconosca il genocidio in corso a Gaza". Proseguono le manifestazioni non violente delle attiviste di Ultima Generazione davanti al Parlamento. Anche martedì mattina, alle 11:00, Alina, Serena e Beatrice – al quarto giorno di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Le voci dal palazzo, Meloni: “Sciopero per Gaza? Da Milano immagini indegne”. Crosetto: “Guerriglia urbana”. Conte: “Il governo si concentri al grido contro il ... - Nel palazzaccio della politica si discute dello sciopero di ieri per Gaza. Riporta blitzquotidiano.it