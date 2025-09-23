Meloni riconosca genocidio a Gaza quarto giorno di sciopero della fame delle attiviste di Ultima Generazione video

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarto giorno di sciopero della fame affinché il "governo Meloni riconosca il genocidio in corso a Gaza". Proseguono le manifestazioni non violente delle attiviste di Ultima Generazione davanti al Parlamento. Anche martedì mattina, alle 11:00, Alina, Serena e Beatrice – al quarto giorno di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - riconosca

Meloni dice perché non vuole che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina: “È troppo presto”

Gaza, la lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconosca subito la Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele"

«Presidente, riconosca lo Stato di Palestina»: il pressing di 34 ex ambasciatori italiani a Giorgia Meloni

Meloni riconosca genocidio a Gaza, quarto giorno di sciopero della fame delle attiviste di Ultima Generazione (video); Meloni riconosca il genocidio: sciopero della fame davanti alla Camera. La protesta di Ultima generazione; 'Meloni riconosca il genocidio': sciopero della fame davanti alla Camera. La protesta di Ultima generazione.

"Meloni riconosca genocidio a Gaza", quarto giorno di sciopero della fame delle attiviste di Ultima Generazione (video) - Le tre ragazze portate via di peso da piazza Montecitorio: "Il governo italiano non è un osservatore neutrale" ... Lo riporta romatoday.it

meloni riconosca genocidio gazaLe voci dal palazzo, Meloni: “Sciopero per Gaza? Da Milano immagini indegne”. Crosetto: “Guerriglia urbana”. Conte: “Il governo si concentri al grido contro il ... - Nel palazzaccio della politica si discute dello sciopero di ieri per Gaza. Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Riconosca Genocidio Gaza