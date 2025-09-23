Meloni | Parole di Trump sul clima? D’accordo l’approccio ideologico al Green Deal ha minato la competitività

Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea Onu, ha detto di aver condiviso molti passaggi dell’intervento del presidente americano, dall’immigrazione al Green Deal, sino alla necessità di rendere efficienti gli organismi multilaterali. “Ho condiviso molte cose – ha commentato – che ha detto Donald Trump in questo intervento, ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sui Green Deal, ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che, e ne farò qualcuno anche nel mio intervento, gli organismi multilaterali per lavorare bene, per recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, chiaramente devono sapere anche rivedere quello che non funziona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Parole di Trump sul clima? D’accordo, l’approccio ideologico al Green Deal ha minato la competitività”

