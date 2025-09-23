Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina | Ma a 2 condizioni Pressione va fatta su Hamas non su Israele

Dopo avere espresso più volte contrarietà (definendola una decisione “controproducente” ) oggi Giorgia Meloni apre alla possibilità del riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina. Parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’ Onu, la presidente del Consiglio ha annunciato che la maggioranza “presenterà una mozione per il riconoscimento” che sarà però subordinata a due condizioni: “la liberazione degli ostaggi ” e “l’ esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”. Non è escluso che questa decisione sia dovuta alla grande partecipazione alle manifestazioni per Gaza di lunedì in tutta Italia (nonostante nelle ore successive la premier abbia concentrato l’attenzione solamente sugli scontri alla stazione Centrale di Milano ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 condizioni. Pressione va fatta su Hamas non su Israele”

Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - L'emiro del Qatar, Al Thani: Le norme internazionali siano rispettate da tutti e ricorda l'attacco israeliano al suo paese; Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 condizioni; Meloni: Mozione per riconoscimento Palestina, ma rilascio ostaggi e Hamas fuori.

