Meloni | Ok a mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas e con rilascio ostaggi – Il video

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina. Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina ma dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buonsenso”. 🔗 Leggi su Open.online

