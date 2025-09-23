Meloni | Ok a mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas e con rilascio ostaggi – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina. Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina ma dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buonsenso”. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: meloni - mozione
Perché la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen mette in difficoltà Giorgia Meloni
La mozione di Giorgia Meloni per riconoscere lo Stato palestinese, nel 2015
Campania, approvata mozione per sospendere rapporti con Israele, Cammarano (M5S): "Invitiamo governo Meloni a fare lo stesso, stop a genocidio a Gaza"
La premier Giorgia #Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'#Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusion - X Vai su X
Ieri l' Aula Giulio Cesare ha approvato la mozione del Gruppo del @partitodemocratico con cui, dal Campidoglio, chiediamo al Governo Meloni di porre in essere direttamente o intervenendo presso gli organismi internazionali azioni a garanzia e tutela della s - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi; M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas; Meloni all'Onu: Concordo con Trump su organismi multilaterali, manca capacità di incidere.
Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" - Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione ... Lo riporta msn.com
M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas - "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da qualsiasi ... Da libero.it