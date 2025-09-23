Meloni | mozione per approvare Palestina

18.40 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all' interno della Palestina". Lo dice la premier Meloni, a margine dell'Assemblea Onu a New York. "Non sono contraria al riconoscimento della Palestina, ma dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che possa trovare il consenso anlche dell'opposizione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

