Meloni | L’Italia riconoscerà la Palestina a due condizioni

L’Italia potrebbe riconoscere la Palestina. Dopo settimane di silenzio, l’apertura della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a margine dell’assemblea generale dell’Onu. Ai giornalisti presenti, la premier ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento ma soltanto a due condizioni. E cioè «il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina». Giorgia Meloni ai cronisti ha anche detto che auspica di ricevere il sostegno delle opposizioni. La presidente del Consiglio ha spiegato: «Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «L’Italia riconoscerà la Palestina a due condizioni»

