Meloni farà una brutta fine Le manifestazioni pro Pal scatenano l' odio dei migranti
Le immagini della devastazione di Milano, degli antagonisti che hanno preso d'assalto le porte della Galleria delle Carrozze e i cancelli della Stazione Centrale, caricando gli agenti di polizia e tentando l'irruzione all'interno, dove si trovavano i passeggeri, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Sono state riprese dai media arabi ed europei e sono rimbalzate con forza nei gruppi dei migranti in cui il Giornale è infiltrato. Qui, al di là di strafalcioni di carattere geografico, è passato il messaggio che le rivolte di piazza non fossero una manifestazione pacifica per supportare la Flotilla (come erano state presentate) ma che fossero sommosse contro il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meloni - brutta
Stubb: “Meloni pronta a intervenire con Trump se nello Studio Ovale prendeva una brutta piega”
Stubb: “Meloni pronta a intervenire con Trump se i colloqui nello Studio Ovale avessero preso una brutta piega”
? L'#AMORE ? TRIONFA Povera stellina, povera #Meloni, povera #vittima Ricordate quando la nostra tenera tesoruccia indifesa era all'opposizione e urlava a squarciagola alla #Camera dei #Deputati, quando in TV chiamava #CRIMINALE l'allora presid - facebook.com Vai su Facebook
Stubb: “Meloni pronta a intervenire con Trump se i colloqui nello Studio Ovale avessero preso una brutta piega” - Trump sta perdendo la pazienza con Putin, Meloni era pronta ad intervenire se il colloquio nello Studio Ovale avesse preso una brutta piega, lo sostiene il presidente della ... Secondo quotidiano.net