Le immagini della devastazione di Milano, degli antagonisti che hanno preso d'assalto le porte della Galleria delle Carrozze e i cancelli della Stazione Centrale, caricando gli agenti di polizia e tentando l'irruzione all'interno, dove si trovavano i passeggeri, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Sono state riprese dai media arabi ed europei e sono rimbalzate con forza nei gruppi dei migranti in cui il Giornale è infiltrato. Qui, al di là di strafalcioni di carattere geografico, è passato il messaggio che le rivolte di piazza non fossero una manifestazione pacifica per supportare la Flotilla (come erano state presentate) ma che fossero sommosse contro il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meloni farà una brutta fine". Le manifestazioni pro Pal scatenano l'odio dei migranti