Meloni detta le condizioni per il riconoscimento della Palestina

meloni detta le condizioni per il riconoscimento della palestina

Meloni detta le condizioni per il riconoscimento della Palestina; Ucraina, Zelensky: 'No decisioni senza noi'. Meloni: 'Putin dialoghi'; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - I manifestanti continuano la protesta davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme.

meloni detta condizioni riconoscimentoMELONI: RICONOSCIMENTO - "Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolve il problema, non produce risultati concreti e ... Scrive 9colonne.it

meloni detta condizioni riconoscimentoLa terza via italiana. Meloni annuncia mozione per riconoscere la Palestina, a due condizioni - L'annuncio a margine dell'assemblea generale dell'Onu, il riconoscimento subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Segnala huffingtonpost.it

