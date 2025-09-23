Meloni detta le condizioni per il riconoscimento della Palestina
Decreto sport, Meloni detta la linea: “No a scontri con Mattarella, azzerate tutto”. Ma è furiosa con Abodi
Putin vuole vedere Trump. «Vertice negli Emirati», e detta le sue condizioni. Le telefonate di Meloni
Meloni entra nei Volenterosi ma detta le sue regole: “Roma sosterrà Kiev, ma non invierà soldati”
Nel suo discorso al Meeting di Rimini pieno di contraddizioni su lavoro, guerre, alleanze e immigrazione, Giorgia Meloni ne ha detta una ancora più grande: sogna un’Europa che faccia meno e che faccia meglio. .. Ormai è evidente a tutti che se l’Europa è az - X Vai su X
25 secondi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita a prendere 25 secondi di video che mostrano immagini di (ingiustificabile) violenza a Milano e li ha mandati in pasto a un Paese avvelenato tramite i social, ovvero l’unico canale con cui comuni - facebook.com Vai su Facebook
Meloni detta le condizioni per il riconoscimento della Palestina; Ucraina, Zelensky: 'No decisioni senza noi'. Meloni: 'Putin dialoghi'; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - I manifestanti continuano la protesta davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme.
MELONI: RICONOSCIMENTO - "Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolve il problema, non produce risultati concreti e ... Scrive 9colonne.it
La terza via italiana. Meloni annuncia mozione per riconoscere la Palestina, a due condizioni - L'annuncio a margine dell'assemblea generale dell'Onu, il riconoscimento subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Segnala huffingtonpost.it