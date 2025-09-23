Meloni arriva a New York per partecipare all' Assemblea Onu – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 La premier Meloni arriva a New York per partecipare all'Assemblea Onu. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - arriva

Giorgia Meloni incontra il Papa nel giorno in cui in Senato arriva la legge della destra sul fine vita

Meloni arriva alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina alla Nuvola a Roma

“Vai pure a far la spesa, ti pago tutto io”: GIORGIA MELONI firma, arriva la Card da 500 euro per gli italiani I Online da subito, sfruttala per l’estate: cibo, benzina e non solo

Giorgia Meloni arriva in #Calabria per le elezioni regionali: un comizio in piazza con Occhiuto - facebook.com Vai su Facebook

Fitch. Gelmetti (FdI): arriva una nuova conferma serietà Governo Meloni. Stabilità politica e disciplina di bilancio premiano l’Italia https://lavocedelpatriota.it/fitch-gelmetti-fdi-arriva-una-nuova-conferma-serieta-governo-meloni-stabilita-politica-e-disciplina-di-bil - X Vai su X

Meloni arriva a New York, mercoledì il suo discorso all'Onu; L’arrivo di Meloni a New York per l’Assemblea dell’Onu; Meloni a New York, l'arrivo della premier per partecipare all'Assemblea Generale Onu.

Meloni e Trump arrivati a New York. L'Onu diviso sulla Palestina - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a New York per l'80esima Assemblea Generale dell'ONU, dove è atteso il suo intervento e una serie di incontri bilaterali con leader internaz ... Riporta msn.com

L’arrivo di Meloni a New York per l’Assemblea dell’Onu - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu. Scrive iodonna.it