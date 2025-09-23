Meloni apre allo Stato palestinese | servono ostaggi liberi e Hamas fuori gioco

Al Palazzo di Vetro di New York, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha svelato le sue condizioni per un eventuale riconoscimento dello Stato di Palestina, intrecciandolo con la crisi degli ostaggi e il futuro ruolo di Hamas, aprendo un confronto politico che attraversa governo, opposizione e scenario internazionale. Una proposta che intreccia diplomazia e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meloni apre allo Stato palestinese: servono ostaggi liberi e Hamas fuori gioco

In questa notizia si parla di: meloni - apre

Meloni apre a 500mila stranieri. Ma il decreto flussi è la copia del precedente: più irregolari che lavoro

Ucraina, riflettori su Roma: Meloni apre la Conferenza sulla ricostruzione con Zelensky, von der Leyen e Merz

Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina: "Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo" – Il video

#Domenicain si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: "Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle" Alle domande dei giornalisti che vogliono esercitare il diritto costituzionale di informazione, no. Alle domande su pranzi e paster - facebook.com Vai su Facebook

La prima puntata di questa stagione di #DomenicaIn su @RaiUno si apre con un intervento di Giorgia Meloni che parla di cibo italiano: il palco di una delle trasmissioni più seguite sulla Tv pubblica usato per un comizio della leader del centrodestra proprio a r - X Vai su X

Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - Il Presidente francese, Macron: Ritorsioni Israele? Abbiamo piani per tutto; Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 condizioni; Onu, oggi Meloni a New York. Governo: Stato palestinese solo quando libero da Hamas.

Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 condizioni. Pressione va fatta su Hamas non su Israele” - La premier annuncia una mozione per riconoscere lo Stato palestinese, subordinata alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Palestina, Meloni: anche l’Italia verso il riconoscimento dello Stato ma ci saranno due condizioni - L’annuncio della premier a margine dell’assemblea generale dell’Onu: «Auspico che arrivi anche il sostegno dell’opposizione» ... Riporta milanofinanza.it