Meloni | Approccio ideologico al green deal ha minato la nostra competitività – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 "Sono d'accordo con Trump sul fatto che un certo approccio ideologico al Green Deal abbia finito per minare la competitività dei nostri sistemi" così la premier Meloni in un punto stampa a margine dell'assemblea dell'Onu a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

