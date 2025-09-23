Meloni all’Onu | La pressione va fatta su Hamas che ha iniziato questa guerra E sulla Palestina | La riconosceremo a due condizioni – Il video

Giorgia Meloni ha ribadito la sua posizione critica sul riconoscimento dello Stato palestinese senza le condizioni necessarie di sovranità. «Il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità, non produce risultati tangibili per i palestinesi », ha spiegato durante un punto stampa a latere dell’80esima Assemblea generale dell’Onu. La premier ha sottolineato come, secondo lei, la pressione politica più efficace debba essere rivolta a Hamas, «perché è Hamas che ha iniziato questa guerra e impedisce che finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi». L’annuncio della mozione di maggioranza per escludere Hamas dal governo. 🔗 Leggi su Open.online

