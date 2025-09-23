Meloni all’Onu | la premier senza mandato parlamentare che rincorre Trump
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento in plenaria è previsto per il 24 settembre, ma l’Italia si presenta già in posizione di debolezza. La premier parte senza un mandato parlamentare, mentre i principali partner europei si muovono in direzione opposta: Francia, Spagna e altri Paesi intendono formalizzare il riconoscimento dello Stato di Palestina all’Onu. Un passaggio storico, che rischia di segnare l’isolamento politico dell’Italia, ferma a un’ambiguità tattica che appare sempre più come sudditanza a Donald Trump. L’Italia in coda all’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
